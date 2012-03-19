На руках у менеджеров Apple без малого 100 млрд. долларов наличными

Компания Apple проведет в понедельник (в 16.00 по Киеву) конференц-звонок, в ходе которого гендиректор Тим Кук и финансовый директор Питер Оппенгеймер расскажут о стратегии распоряжения наличными средствами компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Apple.

По данным на последний отчетный квартал, Apple обладает порядка... 97,6 миллиарда долларов в наличных средствах и легкореализуемых ценных бумагах.

Инвесторы и аналитики рынка неоднократно задавали руководству Apple вопрос, как компания намерена поступить с этими деньгами.

В последний раз Apple выплачивала дивиденды акционерам в 1995 году - еще до возвращения на пост гендиректора Стива Джобса и до презентации iPod, iPhone и iPad.

Тим Кук уже неоднократно заявлял, что Apple владеет большим объемом наличных, чем ей необходимо для операционной деятельности, и намерена распорядиться ими в интересах акционеров.