В Украине - День войск связи

Сегодня в Украине отмечается День войск связи.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, этот праздник установлен Указом Президента Украины от 1 февраля 2000 года.

Основное назначение войск связи – гарантированное обеспечение управления войсками в любых условиях.

Сегодня войска связи возглавляет начальник связи Вооруженных Сил Украины начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Михаил МАЛЯРЧУК.

Войска связи Вооруженных Сил Украины, в которых служит и работает почти 21 тысяча человек, принимали участие во всех мероприятиях подготовки войск. На стратегических, командно-штабных, специальных и опытных учениях система и войска связи выполняли задачи по обеспечению устойчивого управления войсками, обеспечивали управление во время дальних морских походов кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины, выполнение задач самолетами Воздушных Сил ВС Украины за пределами Украины.

Большой опыт организации и обеспечения связи воины-связисты приобрели во время выполнения задач в составе миротворческих контингентов у Косово, Ливане, Либерии, Сьерра-Леоне, Ираке.

На сегодня развитие системы и войск связи осуществляется в соответствии с Государственной программой развития Вооруженных Сил Украины на 2006 - 2011 годы. Основные усилия сосредоточиваются на ликвидации разрыва в вопросах технического оснащения системы связи Вооруженных Сил и национальной системы связи, постепенном переходе на современные цифровые технологии, создании малочисленных, мобильных, хорошо оснащенных войск связи. Начато внедрение новейших информационных технологий в повседневную деятельность органов управления и войск. Разворачиваются и уже нашли практическое применение автоматизированные системы управления разного назначения, которые охватывают звенья управления от Генерального штаба ВС Украины до корпусов, отдельных бригад, воинских частей, учреждений.

Приоритетными направлениями перевода системы связи и автоматизации ВС Украины на цифровые стандарты сегодня является построение цифровой интегральной сети связи (ЦИСС) ВС Украины, которая позволит создать единое информационное поле в интересах всех видов и родов войск и звеньев управления и внедрения новейших информационных технологий в деятельность органов военного управления за счет развертывания корпоративной глобальной вычислительной сети Вооруженных Сил Украины.