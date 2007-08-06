Fiat анонсировал самый мощный Grande Punto (фото)

Компания Fiat представила самую мощную на данный момент модификацию хэтчбека Grande Punto. Эта новинка, получившая название Punto Sporting, совсем скоро появится в продаже и будет доступна как в трех-, так и пятидверной версии.

Мотор для Grande Punto Sporting позаимствовали у нового Fiat Bravo - это 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 120 лошадиных сил, максимальный крутящий момент которого достигает 206 Нм уже на 1750 оборотах в минуту. С ним небольшой хэтчбек сможет ускоряться с нуля до ста километров в час менее чем за девять секунд, а его максимальная скорость составит 195 километров в час. При этом средний расход топлива у новинки составляет всего 5,5 литра на сто километров пробега.

В базовую комплектацию такого автомобиля будут входить аэродинамический обвес кузова со стильным выступом на передней части крыши, имитирующем воздухозаборник раллийного автомобиля, а также заниженная подвеска, модернизированные тормоза и 17-дюймовые колесные диски. В салоне Grande Punto Sporting появятся спортивные сиденья, обшитый кожей руль и другие спортивные аксессуары.

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