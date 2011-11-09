Ракета, отправленная на Марс, "зависла" на орбите Земли

При выводе российской межпланетной станции "Фобос-Грунт", запущенной 9 ноября, на траекторию отлета сложилась нештатная ситуация. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального космического агентства РФ Владимира Поповкина.

По его словам, аппарат вышел на опорную орбиту, позднее специалисты попытаются исправить ситуацию. "Топливо не потрачено, у нас есть трое суток для перезакладки программы", - сообщил Поповкин.

Причиной неудачи стало то, что не сработала маршевая двигательная установка, которая должна была обеспечить движение "Фобос-Грунта" после его отделения от ракеты-носителя.

"Сложилась нештатная ситуация, но она рабочая. Мы ее предусматривали", - подчеркнул Поповкин.

Внештатная ситуация могла произойти из-за сбоя программного обеспечения или из-за поломки датчиков или приборов непосредственно на борту аппарата, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.