Двое киевлян перенаправили интернет-трафик в свою пользу

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу лиц, которые незаконно предоставляли услуги международной телефонной связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в г. Киеве, нелегальный канал транзита телефонного трафика создали двое жителей Киева (35 и 37 лет). Киевляне с высшим техническим образованием использовали программно-техническое оборудование сервера одной из частных телекоммуникационных компаний для перенаправления международного трафика из Интернета в сеть оператора электросвязи общего пользования.

Злоумышленники предоставляли незаконные услуги международной связи с несколькими континентами. В результате несанкционированного вмешательства в работу сетей электросвязи отечественной телекоммуникационной компании нанесены убытки в особо крупных размерах.

Следователи УСБУ в г. Киеве возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, повлекшее утечку, потерю, подделку, блокирование информации, искажение процесса обработки информации или нарушение установленного порядка ее маршрутизации) Уголовного кодекса Украины.