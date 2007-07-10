Раритетные французские автомобили на один час остановятся в Киеве

11 июля киевляне смогут увидеть французские раритетные автомобили Citroеn Traction Avant 1934-1957 гг. выпуска.

Как сообщает “Радио “Киев”, эти машины посетят столицу Украины в рамках международного ралли KOZAK 2007, участниками которого они являются.

Автопробег стартовал в Париже 6 июля. В Киеве машины будут представлены для ознакомления только на протяжении одного часа. Старинные полувековые авто остановятся в 12.30 возле Киево-Печерской Лавры на ул. Январского восстания, 42/1 (экспозиционная площадка рядом с рестораном «СССР»).

Автопробег проводится ежегодно под эгидой французской ассоциации Global Driver. В этом году автомобилисты объедут семь европейских стран, среди которых и Украина.