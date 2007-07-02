RUF отметит юбилей уникальными версиями Porsche (фото)

Немецкое тюнинг-ателье RUF в честь своего 25-летия выпустит специальные версии моделей 3400K Coupe и Roadster, которые построены на базе стандартных Porsche Boxster и Cayman.

Оснащение эксклюзивных версий будет включать в себя новый аэродинамический обвес, иное оформление приборной панели, кожаный руль RUF, а также специальные легкосплавные колесные диски.

Автомобили станут комплектоваться модернизированной 3,4-литровой "оппозитной" "шестеркой" компании Porsche. Специалисты RUF установили на мотор механический нагнетатель, и в результате мощность двигателя возросла до 400 лошадиных сил, а крутящий момент до 440 Нм. Машины с таким агрегатом ускоряются до ста километров в час за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 290 километров в час.

Цены на юбилейные версии в Германии начинаются от 79,8 тысяч евро за автомобиль в кузове "купе" и от 75,1 евро за родстер.

Автолента.ру