В Москве поставят урны типа ”айсберг” - на поверхности 5-10%

В Москве планируется установить мусорные контейнеры с подземными резервуарами, сообщил журналистам руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Артур Кескинов. По его словам, пока такие контейнеры будут устанавливаться в экспериментальном порядке на территории мемориального комплекса "Поклонная гора".

Контейнеры будут представлять собой обычные с виду урны, имеющие под землей вместительные баки для приема отходов. Они будут рассчитаны на 150, 1,3 тыс. и 3 тыс. л, тогда как обычная урна вмещает не более 20-30 л. Чистить баки вместимостью 150 л смогут рабочие, а для более объемных подземных урн будут использоваться подъемники.

В ближайшее время на Поклонной горе будут установлены 390 баков объемом 150 л, 13 баков объемом в 1,3 тыс. л и 30 баков, рассчитанных на 3 тыс. л.

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