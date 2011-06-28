США: на видеоигры распространяются гарантии свободы слова

Верховный суд США 27 июня постановил, что на видеоигры распространяется Первая поправка к Конституции страны, гарантирующая свободу слова. Об этом сообщается в пресс-релизе Entertainment Consumers Association, поступившем в редакцию Ленты.ру.

Это решение поддержали семеро судей, двое проголосовали против. Таким образом, Верховный суд приравнял видеоигры к книгам, фильмам и музыке. Поводом для разбирательства стала попытка калифорнийского губернатора Джерри Брауна ввести запрет на продажу детям видеоигр, содержащих сцены насилия. Сторонами процесса выступали губернатор Браун и Американская ассоциация продавцов развлекательного программного обеспечения.

Потребительская ассоциация развернула широкую кампанию за то, чтобы видеоигры признали продуктом интеллектуального труда, на который распространяется действие Первой поправки. Кампания включала массовые акции и сбор подписей под онлайн-петицией.

Как сообщает CNN, члены ассоциации заявили, что ныне действующая система возрастных рейтингов достаточно, чтобы родители сами могли составить представление о содержании той или иной видеоигры.

Это не первая попытка представителей американских властей ограничить или запретить продажу видеоигр со сценами насилия. Так, американско-канадская организация Entertainment Software Rating Board (ESRB), которая присваивает играм возрастные рейтинги, была создана в 1994 году вследствие слушаний в Конгрессе США о влиянии на моральную атмосферу в обществе таких игр как Mortal Kombat и Doom.