Microsoft готов передать в ФСБ исходные коды Skype

Корпорация Microsoft, которая в начале мая купила компанию Skype, предоставляющую услуги интернет-телефонии, не исключает возможности передачи российским спецслужбам исходных кодов этого сервиса, сообщает Би-би-си.

"Я бы хотел это сделать", - заявил президент "Microsoft-Россия" Николай Прянишников, подчеркнув, что общий подход Microsoft в России "сотрудничество и партнерство с государством". В частности, ранее Microsoft открыл российским спецслужбам исходные коды своих программных продуктов.

PR-директор российского представительства Microsoft Марина Левина уточнила, что речь не идет о шифровальных алгоритмах, и сотрудничество Microsoft и ФСБ не затронет криптозащиту трафика Skype.

Также Левина подчеркнула, что сделка еще не закрыта, а компания Skype станет отдельным подразделением Microsoft только по ее завершении.

Шифрование переговоров в Skype, почтовом сервисе Gmail и ряде других всемирно известных продуктов неоднократно вызывало опасения со стороны российских властей. В апреле 2011 года представители ФСБ заявили, что подобные сервисы представляют угрозу безопасности России.