Одесский хакер снимал деньги абонентов Киевстар через Интернет

В городе Ильичёвске Одесской области сотрудники Отдела борьбы с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности и компьютерных технологий УГСБЭП областного управления милиции задержали хакера, который несанкционированно проник через сеть Интернет к серверам компании «Киевстар» и завладел 17 тысячами гривен абонентов этой компании.

Как уточнили сегодня УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Одесской области, злоумышленнику удалось «сломать» сервер мобильного оператора, проникнуть к абонентным разделам «Мой Киевстар» компании «Киевстар», где хранилась информация о номерах телефонов абонентов и детализация их звонков. Воспользовавшись добытыми сведениями, хакер совершал от имени абонентов рассылку смс-сообщений с просьбой о немедленном пополнении счета Webmoney, ссылаясь на сложную ситуацию.

Получаемые на свои счета средства мошенник проводил, с целью заметания следов, через ряд других счетов. В конечном итоге средства поступали на его реальную банковскую карточку, и он снимал их в банкоматной сети портового Ильичёвска, пока не был задержан оперативниками.

Применяемое для преступных сделок оборудование, с помощью которого осуществлялись мошеннические действия, и банковская платежная карточка изъяты правоохранителями и переданы для проведения исследования в экспертно-криминалистический центр.

Следственным отделом Одесского горуправления ГУ МВД Украины в области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество), которое карается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

В то же время органами следствия решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 361 УК Украины (незаконное вмешательство в работу систем и компьютерных сетей), поскольку подозреваемый применял при совершении противоправных действий компьютерные технологии.