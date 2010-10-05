Кому достанется Нобелевская премия по физике?

Шведская королевская академия наук назовет сегодня лауреата Нобелевской премии по физике за 2010 год, передает ИТАР-ТАСС.

В прошлом году награды удостоены "отцы волоконной оптики и преобразования изображения в "цифру" - американский ученый китайского происхождения Чарльз КАО, канадец Уиллард БОЙЛ и американец Джордж СМИТ.

Имена лауреатов премии всегда держатся в тайне. Они сами узнают о награждении уже после официального объявления.

В этом году обозреватели научных отделов СМИ пророчат премию одному из нескольких открытий. Первое - доказательство парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена и эксперимент по изучению взаимодействия расположенных далеко друг от друга в электромагнитном поле частиц французского физика Алана АСПЕ, который может разделить награду с немцем Хуаном Игнасио СИРАКОМ и австрийцем Петером ЗОЛЛЕРОМ, придумавшими и реализовавшими схему квантового компьютера с ионной ловушкой.

Второе - создание тончайшего в мире материала, графена, работающими в Великобритании воспитанниками российской научной школы Андре ГЕЙМА и Константином НОВОСЕЛОВЫМ, а также японцем Сумио ЛИДЗИМА.