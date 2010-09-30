Украина готовит программу вертолетостроения

Министерство промышленной политики Украины разрабатывает программу по организации производства вертолетов. Об этом сообщил народный депутат, председатель совета директоров ОАО "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслав Богуслаев на пресс-конференции, приуроченной к открытию 30 сентября под Киевом международного авиасалона "Авиасвит-XXI". Проект документа предусматривает производство в течение трех лет 100 авиамашин. Стоимость программы около 300 млн долл., сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Планируется собирать вертолеты взлетной массой 6 т, позволяющие перевозить до 12 пассажиров. В результате реализации программы будет создано дополнительно 10 тыс. рабочих мест.

В рамках программы предлагается провести плановый замен устаревших вертолетных двигателей на новые, создать КБ по модернизации и ремонту вертолетов с последующим выходом на проектирование таких воздушных судов. В.Богуслаев высказал надежду, что документ одобрят в ближайшее время.