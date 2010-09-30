Украина готовит программу вертолетостроения
Подробнее сообщил Вячеслав Богуслаев
Министерство промышленной политики Украины разрабатывает программу по организации производства вертолетов. Об этом сообщил народный депутат, председатель совета директоров ОАО "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслав Богуслаев на пресс-конференции, приуроченной к открытию 30 сентября под Киевом международного авиасалона "Авиасвит-XXI". Проект документа предусматривает производство в течение трех лет 100 авиамашин. Стоимость программы около 300 млн долл., сообщает РосБизнесКонсалтинг.
Планируется собирать вертолеты взлетной массой 6 т, позволяющие перевозить до 12 пассажиров. В результате реализации программы будет создано дополнительно 10 тыс. рабочих мест.
В рамках программы предлагается провести плановый замен устаревших вертолетных двигателей на новые, создать КБ по модернизации и ремонту вертолетов с последующим выходом на проектирование таких воздушных судов. В.Богуслаев высказал надежду, что документ одобрят в ближайшее время.