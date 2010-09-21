Еврокомиссия предлагает программу доступа к скоростному Интернету

Еврокомиссия предлагает мероприятия для увеличения доступа к скоростному Интернету.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила на брифинге комиссар ЕС по вопросам Цифровой повестки дня Неели КРУС.

«Быстрый широкополосной доступ – это цифровой кислород, важный для европейского процветания и благополучия», - заявила комиссар.

По ее словам, Еврокомиссия сегодня одобрила пакет законодательных актов, состоящий из Коммюнике для Совета ЕС и Европарламента, проекта Директивы ЕС, а также рекомендаций.

Рекомендации, в частности, устанавливают общий подход к обеспечению доступа к широкополосному Интернету, который, в частности, предусматривает требования к национальным регуляторам телекоммуникаций обеспечить надлежащий баланс между необходимостью способствовать инвестициям и обеспечению конкуренции.

Проект Директивы Европейского парламента и Совета ЕС предусматривает создание 5-летней программы по содействию эффективному управлению радиочастотами, в частности, обеспечение достаточного количества свободного спектра до 2013 года для широкополосного Интернета.

В коммюнике содержатся предложения по содействию поступлению публичных и частных инвестиций в развитие широкополосного Интернета.

По данным пресс-службы Еврокомиссии, на сегодня ЕС имеет самый высокий в мире уровень доступа к широкополосному Интернету – 24,8%. В то же время, сети ЕС нуждаются в дальнейшем развитии. Так, сегодня только 1% европейцев имеют доступ к высокоскоростному оптоволоконному Интернету, тогда как в Японии этот показатель составляет 12%, в Южной Корее – 15%.

ЕС намерен добиться до 2013 года подключения всех европейцев к широкополосному Интернету, а до 2020 года – к высокоскоростному широкополосному Интернету со скоростью 30 мегабит в секунду, при этом с возможностью, как минимум для половины европейцев иметь доступ со скоростью 100 мегабит в секунду.