США могут принять "беспрецедентные меры" в ответ на кибератаки
05:09, 16 июня 2010Наука и IT
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Правительство США может принять "беспрецедентные меры" в ответ на кибератаки на частные и публичные компьютерные сети. Об этом сообщили представители Национального центра безопасности в кибернетическом пространстве США.
Уточняется, что Конгресс должен совместно с администрацией президента решить, необходимо ли предоставить Бараку Обаме новые чрезвычайные полномочия, передает Associated Press.
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