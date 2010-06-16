США могут принять "беспрецедентные меры" в ответ на кибератаки

05:09, 16 июня 2010
Наука и IT
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Правительство США может принять "беспрецедентные меры" в ответ на кибератаки на частные и публичные компьютерные сети. Об этом сообщили представители Национального центра безопасности в кибернетическом пространстве США.

Уточняется, что Конгресс должен совместно с администрацией президента решить, необходимо ли предоставить Бараку Обаме новые чрезвычайные полномочия, передает Associated Press.

 

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