США могут принять "беспрецедентные меры" в ответ на кибератаки

Правительство США может принять "беспрецедентные меры" в ответ на кибератаки на частные и публичные компьютерные сети. Об этом сообщили представители Национального центра безопасности в кибернетическом пространстве США.

Уточняется, что Конгресс должен совместно с администрацией президента решить, необходимо ли предоставить Бараку Обаме новые чрезвычайные полномочия, передает Associated Press.