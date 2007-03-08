Skoda показала прототип раллийной Fabia S2000 (4 фото)

На автошоу в Женеве компания Skoda представила прототип нового раллийного автомобиля на базе Skoda Fabia второго поколения. В отличие от старой "Фабии", новинка готовится для участия в более доступном классе S2000, а не в зачете WRC.

Как заявили представители чешской марки, Fabia S2000 разработана с соблюдением всех требований FIA, и теперь эта машина приступит к длительной доводке - ее гоночный дебют состоится лишь в 2008 году в рамках гоночной серии IRC (Intercontinental Rally Challenge).

В соответствии с требованиями FIA, предъявляемым к автомобилям класса S2000, новинка будет оснащаться механической системой полного привода и двухлитровым бензиновым мотором, мощность которого не должна превышать 280 лошадиных сил. Длина новинки, по официальным данным, составит 3992 миллиметра, а размер колесной базы - 2486 миллиметров.

Напомним также, что в зачете S2000 уже выступают машины Fiat Grande Punto, Toyota Corolla/Auris и VW Polo. Кроме того, к премьере готовятся аналогичные раллийные автомобили от Peugeot (на базе Peugeot 207) и Renault (на базе Dacia Logan).

Лента.ру

Фото skoda-auto