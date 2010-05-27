Пентагон сделает интернет безопасным

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона объявило тендер на создание технологии, которая сделает безопасным обмен информацией между военными в интернете, особенно если их передачу пытаются перехватить посторонние. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на InformationWeek, разработка новой технологии будет вестись в рамках программы, получившей название "Безопасные военные коммуникации" (SAFER).

В рамках программы будут разработаны способы обезопасить не только пересылку документов от одного военного подразделения другому, но также и сообщения, пересылаемые через интернет-пейджеры и по электронной почте. Кроме того, безопасными станут видеоконференции, IP-телефония и передача потокового видео. Какие методы обеспечения безопасности будут использованы, пока неизвестно.

DARPA проявляет интерес к таким технологиям, которые позволяют людям анонимно обмениваться информацией через сеть. При этом сама передача информации должна быть защищена от перехвата или искажения. В рамках SAFER, предположительно, будет использоваться метод блокировки IP-адресов. По условиям тендера DARPA, заинтересованные компании должны будут подать свои заявки не позднее 6 июля 2010 года.