А может вулканического пепла и нет?

Руководители двух крупнейших авиаперевозчиков Германии, Lufthansa и Air Berlin подвергли критике решение соответствующих служб закрыть из-за извержения вулкана воздушное пространство над Германией и то, каким образом это решение было принято.

"Воздушное пространство было закрыто исключительно на основании компьютерной реконструкции в исследовательском центре Vulcanic Ash Advisory в Лондоне", - сказал глава авиакомпании Air Berlin Йоахим Хунольд изданию Bild am Sonntag. По его словам, на основании полученных данных Немецкая метеорологическая служба DWD рассчитала области, в которых может находиться облако пепла. Далее, основываясь на полученных данных, служба обеспечения безопасности полетов DFS принимает решение о запрете или разрешении полетов.

"В Германии еще не поднялся в воздух ни один метеорологический воздушный шар, чтобы измерить, находится ли вулканический пепел в воздухе и сколько его", - отметил Хунольд.

По информации издания, ни один специальный измерительный самолет в Германии в воздух не поднимался, поскольку измерительные самолеты в Германии не оснащены приборами, меряющими наличие вулканического пепла в воздухе. Накануне министр транспорта ФРГ Петер Рамзауэр сообщил, что в понедельник в Баварии поднимется в воздух исследовательский самолет Института атмосферной физики.

Что касается измерений с земли, то их показателей недостаточно для всей территории страны.

В свою очередь, авиакомпания Lufthansa выразила сомнение в необходимости полного запрета на полеты.

"Мы сегодня провели десять рейсов самолетов типа Boeing 747 и Airbus 340 из Мюнхена во Франкфурт. При этом наши машины находились на высоте примерно 8 тысяч метров", - сказал представитель концерна Клаус Вальтер.

"Во Франкфурте наши машины были исследованы. На стеклах кабин, внешней обшивке и на двигателях они нашли лишь маленькие царапины", - сказал он. По его словам, запрет на полеты приводит к миллионным убыткам.

"Поэтому мы в будущем выступаем за то, чтобы перед введением запрета на полеты были проведены соответствующие измерения", - сказал Вальтер.

В случае если запрет на полеты будет снят, нормализация положения с авиаперевозками займет от трех дней до недели, полагают эксперты.

Воздушное пространство над значительной частью территории Европы оказалось заблокировано из-за извержения вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull), расположенного в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. В результате извержения в атмосферу было выброшено огромное облако пепла, частицы которого, как утверждается, представляют опасность для самолетов.

РИА "Новости"