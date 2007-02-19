Россия готова нацелить свои ракеты на объекты в Восточной Европе
Развитие ситуации будет зависеть от США
|Николай Соловцов
По его словам, ракетные войска России будут способны держать объекты ПРО "в качестве целей", если они действительно появятся в странах Восточной Европы.
Также Н.Соловцов сообщил, что РВСН будут готовы выполнить решение задачи по выходу из договора с США об уничтожении ракет средней и малой дальности (РСМД) в случае принятия соответствующего политического решения.
Возможность выхода из договора о РСМД озвучил несколько дней назад начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Юрий Балуевский, по словам которого дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий США в области создания системы ПРО.
Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что решение о выходе из договора о РСМД пока не принято. "Мы просто констатировали ситуации", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
31 января 2007г. Варшава и Прага получили официальные ноты США о возможном размещении элементов системы противоракетной обороны (ПРО). В Вашингтоне тогда пояснили, что планируют разместить до 2012г. системы противоракетной обороны в Чехии и Польше для того, чтобы сбивать иранские ракеты, способные долетать до Восточной Европы.