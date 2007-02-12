Украина переведет 8 спиртзаводов на выпуск биотоплива

В ближайшее время 8 спиртовых заводов Украины будут переоборудованы на производство биотоплива из отходов сахарной промышленности. Об этом говорится в сообщении Харьковской областной государственной администрации, текстом которого располагает УНИАН.

По словам начальника Главного управления агропромышленного развития Харьковской ОГА Михаила ЖОРНИКА, в текущем году Ивашковский спиртзавод (Золочевский район, Харьковская область) будет перепрофилирован на выпуск биоэтанола. Также в сообщении сказано, что в текущем году этот завод получил госзаказ на производство 10 тыс. тонн биоэтанола.

По словам М.ЖОРНИКА, основой для производства биоэтанола будут отходы свеклосахарного производства - меласса.

Справка УНИАН. В Украине действует около 70 спиртовых заводов. Промышленное внедрение производства смесевых бензинов может дать 500 тыс. тонн дешевого биотоплива в год, что существенно улучшит состояние обеспечения топливом сельское хозяйство.

Биотопливо, которое может производиться как из спирта, так и рапсового масла, по мнению чиновников, поможет Украине уменьшить зависимость от импорта нефтепродуктов.

Украина на протяжении следующих 3 лет намерена довести производство дизельного биотоплива до 623 тыс. тонн в год, что позволит сократить импорт топлива на 1,88 млн. тонн.

Для получения биотоплива обычно используется рапсовое масло (оно самое дешевое из растительных). Горючее также можно делать из подсолнечного, кукурузного и любого другого масла-сырца. Процесс производства: сначала масло очищают, а затем в него добавляют метиловый спирт и катализатор (щелочь). В результате реакции переэтерификации получается смесь, которой дают отстояться. Легкие верхние фракции продукта и являются рапсовым метил-эфиром или биодизельным топливом. Из тонны рапса можно получить около 300 кг (30%) рапсового масла, а из него - порядка 270 кг биодизельного горючего.