Украинско-российская ракета «Зенит» вывела на орбиту спутник США

Украинско-российская ракета «Зенит» вывела на орбиту американский спутник связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Российского космического агентства, «30 ноября в 24 мск с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты космического назначения «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «ДМ-SLБ» («Зенит-3SLБ») и американским телекоммуникационным космическим аппаратом «Интелсат-15».

Старт ракеты был назначен на 29 ноября, однако перенесен на 30 ноября по техническим причинам.

Космический аппарат Intelsat-15 предназначен для предоставления коммерческих телекоммуникационных услуг (сети передачи данных и телевизионное вещание) для стран Среднего Востока и России. Срок работы спутника - не менее 15 лет, масса - 2,482 тонны.

Трехступенчатая ракета "Зенит-3SLB" является модернизированной версией ракеты "Зенит-3SL", которая используется для запусков в международном проекте "Морской старт". Эти ракеты изготавливаются на украинских предприятиях КБ "Южное" и ПО "Южмашзавод". Разгонный блок "ДМ-SLБ" разработан в ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.Королева специально под эту модификацию ракеты.

В консорциум "Морской старт", созданный в 1995 году, входят американская компания "Боинг", британско-норвежская компания "Кварнер Групп", конструкторское бюро "Южное", производственное объединение "Южмаш", а также РКК "Энергия" (Россия).

При стартовой массе около 470 тонн, диаметре 3,9 м и длине около 60 м ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту более 14 тонн полезного груза, а на геопереходную орбиту - 3,75 тонны.