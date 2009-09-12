Армия США объявила конкурс военных программистов

Американская армия объявила о начале конкурса на лучшие программы для военных целей. Инициативу озвучил глава информационных служб армии США генерал-лейтенант Джеффри Соренсон (Jeffrey Sorenson) на саммите Gov 2.0, проходящем в Вашингтоне, пишет издание InformationWeek.

По словам Соренсона, солдаты и офицеры часто пишут программы, которые помогают в выполнении их задач. Но до сих пор такие приложения применялись только в отдельных подразделениях, где служил их создатель. Если автор погибал в бою или уходил в отставку, развитие программы прекращалось.

Теперь военные решили организовать сообщество разработчиков программ для армии, в рамках которого они бы делились исходным кодом и вместе работали над развитием своих приложений. Для этого предлагается использовать запущенный в январе 2009 года сайт Forge.mil, который основан на базе известного в open-source сообществе репозитория SourceForge.com.

Чтобы стимулировать разработчиков, министерство обороны откроет конкурс "Apps for Army" ("Программы для армии"). Военнослужащие будут заходить на сайт Forge.mil с помощью персональной смарт-карты, используемой в армии США для контроля допуска. После авторизации можно будет загрузить свою программу и ее исходный код, а также оценить качество и полезность для армии других размещенных на сайте программ.

На запуск конкурса военных вдохновило аналогичное соревнование "Программы для Америки", в рамках которого граждане США предлагали свои приложения для обработки правительственных данных. Дополнительную информацию о конкурсе военных программистов Соренсон пообещал сообщить в конце сентября.

Лента.ру