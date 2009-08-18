«БТА-Банк» купит оборудование для реанимации ОХМАТДЕТа

«БТА-Банк» (Украина) выделил средства на закупку оборудования и ремонт боксов для реанимационного отделения ОХМАТДЕТа. Об этом сообщает официальный сайт банка.

Как отмечается в сообщении, в этом году в связи с кризисом многие отечественные лечебные учреждения оказались в сложном положении. Наиболее же остро ощущается нехватка средств на закупку дорогостоящего оборудования. В связи с этим украинский «БТА-Банк» решил прийти на помощь Отделению реанимации новорожденных республиканского детского центра ОХМАТДЕТ. Правление банка приняло решение о выделении детской больнице финансовой помощи на закупку оборудования для аппарата искусственной вентиляции легких, а также средств на ремонт боксов, ведь, по данным статистики, каждый десятый новорожденный нуждается в реанимационной помощи и последующей интенсивной терапии.

По информации сайта, ремонт уже начался – сейчас меняют электропроводку в боксах, проводят малярные и плиточные работы. Сразу после ремонта в ОХМАТДЕТ из Москвы доставят современное медицинское оборудование, позволяющее применять самые последние методики лечения. Ожидается, что все работы в отделении будут завершены до конца сентября. Одновременно отделение сможет принять на лечение 15 детей в семи боксах, а за год здесь излечивают более 300 младенцев.

«Чем здоровее общество, тем успешнее бизнес», - отмечают в «БТА-Банке», заверяя, что помощь новорожденным - не первый и не последний благотворительный проект банка, направленный на поддержку подрастающего поколения. Так, «БТА-Банк» уже не первый год является постоянным партнером одного из детских домов Киевской области, все воспитанники которого к новому учебному году получили подарки от банкиров.

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году. ОАО «БТА Банк» входит в первую 10-ку банков Украины по рейтингу надёжности депозитных вкладов. По специально разработанной агентством рейтинговой шкале БТА Банку присвоено отметку «4» (максимум «5»), что свидетельствует о высокой надёжности Банка. Филиалы и отделения ОАО «БТА Банк» есть в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Луганске, Херсоне, Одессе, Мариуполе, Черновцах и Судаке.