Новый флагман LG V30s получит камеру с искусственным интеллектом - СМИ

Также, по сравнению с предыдущей моделью, новинка получит вдвое больше встроенной памяти - 256 Гб.

Новую флагманскую модель южнокорейской компании LG V30s представят уже в конце февраля на ежегодном международном мобильном конгрессе MWC 2018, который в этом году пройдет в Барселоне. Согласно слухам, смартфон наделят технологией искусственного интеллекта.

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Авторитетное южнокорейское издание ETNews сообщило некоторые характеристики неанонсовано флагмана. Как сообщает издание, снаружи флагман будет выглядеть, как и предыдущая модель LG V30, выпущенная в сентябре прошлого года. Технические характеристики также похожи.

Главная разница - камера. С помощью технологии искусственного интеллекта LG Lens, камера нового флагмана сможет распознавать предметы и искать их в интернете, переводить текст с картинки и распознавать QR-коды. Также с помощью технологии дополненной реальности и GPS можно будет наводить объектив на объекты на местности (рестораны, магазины, кафе те др.) и получать информацию о них сразу на экране.

Также новинка получит вдвое больше встроенной памяти - 256 Гб. Ориентировочная стоимость - 920 долларов.

Как сообщал УНИАН, появились слухи, что юбилейный смартфон Meizu выйдет сразу в трех версиях.