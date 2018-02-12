Юбилейный смартфон Meizu выйдет сразу в трех версиях

Ожидается выход Meizu 15, 15 Lite и 15 Plus.

Похоже, Meizu весной порадует поклонников целой «пачкой» новеньких смартфонов. Одна из интересных новинок —юбилейная модель в честь 15-летия производителя.

Об этом пишет gagadget.com.

И пока в компании отмалчиваются, появились слухи о выходе сразу трех версий Meizu 15.

Ранее ожидался анонс двух моделей — Meizu 15 (возможно, с приставкой PRO) и 15 Plus. Но теперь китайский инсайдер @MMDDJ_ уверяет, что к ним присоединится еще одно устройство — Meizu 15 Lite.

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Пока никаких характеристик неизвестно, но более ранние утечки приписывают Meizu 15 Plus процессор Snapdragon 845 от Qualcomm или Exynos 8895 от Samsung, стеклянный корпус, возможно, двойную камеру и 6+128 либо 8+128 ГБ оперативной и флэш-памяти в разных модификациях.

Младшую версию Meizu 15 оценили в $475, «плюсы» — в $550. О версии Meizu 15 Lite пока вообще ничего неизвестно. Их анонс ожидается после Китайского нового года — в конце февраля — начале марта.

Напомним, также 6 марта Meizu представит две версии E3 — E3 P и E3 G. Журналистам уже разослали приглашения, но довольно необычные: зум-объективы Canon и… сковородки. Видимо, таким образом в Meizu намекают на продвинутую камеру в модели P и производительный процессор для игр в версии G.