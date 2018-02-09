Запуск Falcon Heavy: автомобиль Маска признан спутником

Пока автомобиль находится на земной орбите, они можно отслеживать с помощью радаров и телескопов.

Космическое командование ВВС США добавило в каталог спутников автомобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космос 6 февраля на ракете Falcon Heavy.

Об этом военное ведомство сообщило на странице в Twitter.

"Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников", – заявили в космическом командовании. В списке машина значится под номером - 43205.

Сотрудники ведомства уточнили, что пока автомобиль находится на земной орбите, они могут отслеживать его с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты, как и другие объекты.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU — AF Space Command (@AFSpace) February 7, 2018

Напомним, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.

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Часть ракеты транспортировал украинский самолет Ан-124-100 "Руслан". Два ускорителя одновременно и успешно приземлились на наземные площадки, тогда как центральный промахнулся и разбился в океане.

Вместо груза в космос полетел личный автомобиль Илона Маска. В вишневом Tesla Roadster находится манекен в скафандре производства SpaceX. Сейчас ракета с автомобилем Маска вышла за пределы орбиты Марса.

Запуск обошелся компании SpaceX в 500 млн долларов. Falcon Heavy может вывести 63,8 тонн груза на низкую околоземную орбиту. Это делает ее самой мощной из ныне действующих ракет.