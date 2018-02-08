Сайт Львовского городского совета адаптируют для незрячих
14:23, 08 февраля 2018Наука и IT
157 0
Ежедневно около 7 тыс. людей посещают сайт, это один из самых популярных ресурсов, который является носителем официальной информации и других сообщений о том, что происходит в городе.
REUTERS
Во Львовском городском совете состоялось подписание соглашения по адаптации официального портала Львовского городского для незрячих.
Читайте такжеВ Южной Корее создали первые "умные" часы для незрячих (фото)
Подписание состоялось в рамках проекта, который финансируется ООН. Проект реализуют с целью информирования людей с инвалидностью о возможностях е-управления и электронной демократии во Львове, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Ежедневно около 7 тыс. людей посещают сайт, это один из самых популярных ресурсов, который является носителем официальной информации и других сообщений о том, что происходит в городе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter