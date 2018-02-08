Ученые предсказали скорое затухание Солнца

Специалисты считают, что затухание Солнца может произойти в ближайшем будущем. Уменьшение солнечной активности предсказали по частоте формирования пятен на светиле.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что в середине XXI века начнется великий минимум активности Солнца, из-за чего на Землю станет поступать меньше тепла.

Результаты научной работы опубликованы в The Astrophysical Journal, пресс-релиз размещен на Phys.org.

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По словам исследователей, нагревание планеты замедлится, но это не остановит глобальное потепление. Отмечается, что вероятность великого солнечного минимума в ближайшем будущем достаточно высока.

Ученые подчеркнули, что глобальное похолодание, которое произойдет на Земле в этом случае, не будет достаточно сильным, чтобы компенсировать повышение температуры из-за выброса парниковых газов.

Астрономы считают возможным повторение минимума Маундера в 1645-1715 годах, который характеризовался малым количеством солнечных пятен.

Ранее ученые заявляли, что число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня солнечной активности, стремительно падает до нуля.