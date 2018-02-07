Смартфон Honor 9 Lite с 4 камерами и огромным экраном пришел в Европу

У Honor 9 Lite имеется немало сильных сторон, в том числе - привлекательный дизайн из стекла и металла.

Смартфон Honor 9 Lite уже хорошо известен жителям Китая и Индии и пользуется в этих странах достаточно высоким спросом. И теперь принадлежащий Huawei бренд официально объявил о начале продаж Honor 9 Lite на европейском рынке.

Первыми странами региона, где начались продажи Honor 9 Lite, стали Италия, Германия, Испания, Франция и Великобритания. Европейская стоимость варианта смартфона с 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти была установлена на уровне 229 евро. И он уже доступен в официальном интернет-магазине китайского производителя, пишет mobile-arsenal.com.ua.

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У Honor 9 Lite имеется немало сильных сторон. Но самые главные из них - это привлекательный дизайн из стекла и металла и сразу две системы из двух камер на передней и задней панелях девайса. Каждая из них состоит из основного 13- и вспомогательного 2-мегапиксельных сенсоров.

Как и уже выпущенный Honor 7X, новый Honor 9 Lite основан на фирменной аппаратной платформе Kirin 659 с 8-ядерным процессором. Он может предложить пользователям потрясающий безрамочный дизайн с 5,65-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор емкостью 3000 мАч. А работает новинка под управлением операционной системы Android Oreo, что, кстати, выгодно отличает ее от того же Honor 7X, использующего более старую Nougat.