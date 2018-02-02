Twitter предупредил о российской пропаганде потенциальных "жертв"

Рассылку получили граждане, которые находятся на территории США и во время избирательной кампании подписывались, цитировали или упоминали твиты почти 4 тыс. аккаунтов, связанных с российским агентством.

Социальная сеть Twitter отправила сообщение около 1,4 млн пользователей, которые во время президентской кампании в США в 2016 году следили за аккаунтами, связанными с пропагандой России. Об этом говорится в сообщении в официальном блоге соцсети.

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"Мы увеличили количество людей, которым сообщили о взаимодействии с учетными записями Twitter, потенциально связанными с пропагандистской деятельностью российской правительственной организации, известной как Агентство интернет-исследований", – отметила администрация.

Рассылку получили граждане, которые находятся на территории США и во время избирательной кампании подписывались, цитировали или упоминали твиты почти 4 тыс. аккаунтов, связанных с российским агентством.