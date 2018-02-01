Сразу три украинских изобретения победили на конкурсе стартапов в США (видео)

19:27, 01 февраля 2018
Наука и IT
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Сразу три украинских изобретать победили на конкурсе стартапов в США /

Устройство обогнало в погоне огнеметы против зомби самого Илона Маска. Благодаря изобретению киевских инженеров, собаки не останутся голодными. Правда, в Украине такой прибор успеха пока не имеет, говорится в сюжете ТСН.

С помощью электронного прибора собаку можно покормить даже когда хозяина нет дома.

Однако украинские собачники отнеслись к изобретению скептически. А вот американские в изобретение поверили, и 150 тыс. домашних любимцев останутся сытыми.

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Теги: #украинские стартапы сша#победили украинские стартапы