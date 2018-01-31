Голубое кровавое суперлуние: онлайн-трансляция NASA

Жители Земли могут наблюдать одновременно три уникальных явления.

На Земле сегодня можно наблюдать о тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение.

Космическое агентство NASA ведет онлайн-трансляцию затмения.

ВИДЕО: NASA

Как сообщал УНИАН, затмение ожидается после 14:00 в течение трех часов. Лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно увидеть и в Украине, хотя и не везде.

По отдельности суперлуние (момент максимального приближения спутника Земли, когда Луна кажется на 30% ярче и на 14% больше в диаметре, чем в апогее), полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая Луна" (второе полнолуние за один календарный месяц) происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения еще никогда не выпадали.

Стоит отметить, что "голубая Луна" - календарный казус, на самом деле на цвет попадание двух полнолуний на один месяц, конечно же, никак не влияет.

Читайте такжеНад Землей взошла "суперлуна" (фоторепортаж)

Но так называемая кровавая Луна действительно выглядит красноватой. Этот оттенок появляется в момент перед кульминацией затмения, хотя и не все наблюдатели смогут его увидеть.

Как отмечает "Русская служба ВВС", на то, какого цвета будет Луна для земного наблюдателя, влияет множество факторов - в первую очередь состав атмосферы и освещенность в месте наблюдения, и, как говорят специалисты, заранее предсказать это в точности невозможно. Интенсивная вулканическая активность способствует тому, что Луна приобретает более багровый оттенок. В этот раз, по их словам, Луна, скорее всего, будет выглядеть оранжево-алмазной.