С мыса Канаверал успешно запустили ракету Atlas V с военным спутником США (видео)

Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V со спутником GEO-4 военного назначения.

Трансляцию запуска вела компания United Launch Alliance (ULA), передает Дождь.

Первоначально пуск был назначен на четверг, однако он был отложен в связи с технической неисправностью.

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Согласно информации на сайте ULA, спутник GEO-4 должен стать частью миссии SBIRS, целью которой является обеспечение "глобального, постоянного наблюдения" для "предупреждения о ракетном нападении, технической разведки и осведомления о боевых действиях". Отмечается, что SBIRS является "одной из самых приоритетных космических программ" США.

Компания ULA осуществляет запуск миссии SBIRS в четвёртый раз. Масса GEO-4 составляет около 4,5 тонн, а срок его службы - около 12 лет.

Видео: United Launch Alliance

ULA была основана в 2006 году. Она осуществляет запуски по контракту с Вооружёнными силами США для Национального разведывательного управления страны, деятельность которого засекречена.