В сервисе Google Street View появился фоновый шум

Японский музыкант Нао Токуи создал функцию под названием «Воображаемые звуковые карты», что создает фоновый шум на основе того, на что пользователь смотрит в Google Street View.

Об этом сообщает The Village Украина со ссылкой на Engadget.

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Функция работает за счет сочетания двух различных нейронных сетей. Одна из них может идентифицировать содержимое в различных изображениях улиц, тогда как другая может определить звук и акустику окружающей среды.

Например, в жилом районе Вашингтона можно услышать звуки общественного транспорта, машин, а также людей, которые общаются между собой.

Кроме этого, можно попасть и внутрь зданий. Например, в храм Саграда-Фамилия в Барселоне или на Станцию Токио - центральный железнодорожный вокзал.

Видео: Nao Tokui

Сервис можно попробовать на сайте Imaginary Soundscapes. Он работает только на ПК с браузерами Chrome и Firefox. По умолчанию сайт ведет до случайное место, но пользователи могут ввести свой адрес или посетить другое случайное место.