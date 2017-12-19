Жизнь на Земле могла существовать 4 миллиарда лет назад - палеонтологи

Жизнь на Земле могла зародиться 4 млрд лет назад. К такому выводу пришли австралийские палеонтологи, проанализировав останки древних микробов. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.

Ученые проанализировали останки микроорганизмов, найденных в горах Австралии в 1992 году. В ранних работах их возраст оценивался в 3,5 млрд лет, однако, исходя из результатов последнего исследования, он может доходить до 4 млрд лет.

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Для уточнения возраста отложений ученые использовали масс-спектрометрию вторичных ионов. Этот метод позволяет определить соотношение между различными формами углерода, тем самым уточнив результаты радиоуглеродного датирования, а также определить, является ли исследуемый образец органическим. Всего в рамках анализа ученые исследовали 11 окаменелостей, в которых были представлены пять видов микробов. Как установили исследователи, микроорганизмы обладали сложным строением и были способны к примитивному фотосинтезу.

Ранее японские ученые уже выдвинули гипотезу о том, что жизнь могла зародиться почти сразу после формирования Земли, когда на планете еще не было атмосферы.