Похожа на звезду с хоботком: обнаружен новый вид снежинки

Шведские ученые обнаружили новый вид снежинки – она удлиненная и похожа на звезду с хоботком.

Открытие ученые сделали с помощью рентгеновского аппарата, передает местное издание Sveriges Radio.

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"У нас появился новый инструмент – рентгеновский аппарат, и мы можем видеть отдельные снежные кристаллы. Таким образом мы обнаружили некоторые снежинки, описание которых мы не нашли в литературе. Это новый тип снежинки", — сказал исследователь Юхан Кассельгрен.

По описаниям ученого, снежинка похожа на звезду, у которой есть небольшой хоботок тоже в форме звезды только в удлиненной форме. То есть снежинка не плоская, а полая внутри и удлиненная, как туннель.

Как сообщал УНИАН, физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона (США) оценил число возможных типов снежинок, которые могут существовать на планете.