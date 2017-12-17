На Международную космическую станцию отправились трое астронавтов (фоторепортаж)

Космический корабль «Союз-МС-07» с экипажем, в состав которого входят Скотт Тингл (НАСА – США), Антон Шкаплеров (Роскосмос, Россия) и Норисиге Каанаи (Японское агентство аэрокосмических исследований), стартовал 17 декабря с космодрома «Байконур» в Казахстане.

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17 декабря корабль с тремя космонавтами должен состыковаться с космической станцией, находящейся на орбите на высоте 400 километров над Землей, сообщает «Радио Свобода».

Тингл, Шкаплеров и Канаи присоединятся к Александру Мисуркину с «Роскосмоса» и Марка Ванде Хэя и Джо Акабы из НАСА, которые находятся на борту МКС с сентября.

14 декабря трое астронавтов из России, США и Италии вернулись с Международной космической станции на Землю.