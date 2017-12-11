Google сделал дудл в честь одного из создателей квантовой механики Макса Борна

135 лет назад родился ученый Макс Борн. Поисковик Google в честь этой даты создал на своей главной странице дудл.

Макс Борн родился в прусском Бреслау (ныне польский Вроцлав) 11 декабря 1882 года. Он был немецким и британским физиком-теоретиком и математиком, одним из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1954). Член ряда научных обществ мира, в том числе иностранный член Академии наук СССР (1934).

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Нобелевскую премию получил "за фундаментальные исследования по квантовой механике, особенно за его статистическую интерпретацию волновой функции". Применял идеи квантовой механики к вопросам из различных разделов науки (строение атомов и молекул, физика твёрдого тела и другие).

В Гёттингене и Эдинбурге Борн создал крупные научные школы, выступал с публикациями по философским и социальным проблемам науки. После Второй мировой войны стал одним из основателей и активных участников движения учёных за мир.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Нобелевскую премию по физике присудили за открытие гравитационных волн.