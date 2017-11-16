Осветил целый город: падение метеора в Финиксе попало на видео
10:20, 16 ноября 2017Наука и IT
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Метеор осветил весь город на несколько секунд, после чего погас.
Метеоры сгорают в атмосфере, порождая яркую вспышку / скриншот
В крупнейшем город американского штата Аризона камеры зафиксировали падение метеорита. Видео опубликовал канадский телеканал Weather Network в Youtube.
Метеор осветил весь город на несколько секунд, после чего погас.
Отметим, что метеоры являются фрагментами космических объектов, которые входят в атмосферу на огромной скорости, а затем сгорают, порождая яркую вспышку.
Как сообщал УНИАН, ученые предсказали падение на Землю крупного астероида. Астрономами открыт ранее неизвестный поток обломков кометы Энке.
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