Осветил целый город: падение метеора в Финиксе попало на видео

В крупнейшем город американского штата Аризона камеры зафиксировали падение метеорита. Видео опубликовал канадский телеканал Weather Network в Youtube.

Метеор осветил весь город на несколько секунд, после чего погас.

Отметим, что метеоры являются фрагментами космических объектов, которые входят в атмосферу на огромной скорости, а затем сгорают, порождая яркую вспышку.

Как сообщал УНИАН, ученые предсказали падение на Землю крупного астероида. Астрономами открыт ранее неизвестный поток обломков кометы Энке.