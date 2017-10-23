На Землю надвигаются две магнитные бури
Малая и умеренная магнитные бури вскоре достигнут поверхности Земли.
Новая магнитная буря с новой силой накроет Землю в начале недели. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA.
Малая и умеренная магнитные бури достигнут поверхности Земли 24 и 25 октября соответственно.
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Ученые рассказали, что в космическом пространстве наблюдаются два плотных потока солнечного ветра, которые и приводят к магнитным бурям.
Так, второй поток солнечного ветра достигнет Земли в начале недели - с 24 октября.
Как сообщал УНИАН, сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября: на поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости, в сторону Земли было испущено корональное вещество.