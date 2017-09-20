NASA показало северное сияние над Канадой (фото)

NASA показало снимок северного сияния над Канадой, сделанное с борта Международной космической станции. Он опубликован на сайте космического агентства.

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Фото было сделано 15 сентября, когда станция находилась в самой высокой точке своей орбиты.

Ранее зонд Juno зафиксировал гигантские полярные сияния на Юпитере. Наблюдение позволило ученым выяснить, откуда атмосфера газового гиганта берет энергию для мощного свечения. Оказалось, что механизм формирования мощной авроры отличается от такового на Земле.