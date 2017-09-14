Астрономы объяснили происхождение главного пояса астероидов

Французские и бразильские ученые объяснили формирование главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Исследование опубликовано в Science Advances.

Специалисты показали, что пояс астероидов изначально был практически пустым, однако в процессе эволюции Солнечной системы заполнился астероидами S- и С-типа, которые в настоящее время формируют, соответственно, внутренний и внешний края пояса.

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Первые (силикатные) астероиды проникли в пояс из внутренних пределов орбиты Марса, а вторые (углеродные) — из внешности орбиты Юпитера. К подобным выводам авторы пришли в результате компьютерного моделирования.

Исследование ученых подтверждает одну из популярных гипотез происхождения главного пояса, согласно которой последний возник в результате формирования планет земной группы и газовых гигантов, а не разрушения крупного небесного тела.