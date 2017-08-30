В альбомах Instagram теперь можно публиковать картинки в портретной и ландшафтной ориентации

Сервис Instagram теперь позволяет публиковать фотоальбомы с изображениями и в ландшафтной, и в портретной ориентации. Эта функция начала тестироваться в феврале. А с 29 августа она стала доступна всем пользователям, пишет The Verge.

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Недостатком является то, пользователю все равно придется выбирать один формат для фотографий в альбоме, а затем придерживаться его – вы не сможете создать альбом и с пейзажными, и с квадратными или портретными фотографиями и видео. Как и раньше, пользователь может разместить до 10 снимков в одном альбоме.

Напомним, в июне Instagram запустил систему фильтрации комментариев, основанную на технологии машинного обучения. А в конце 2016 года на сервисе появились прямые трансляции.