Сегодня украинцы смогут увидеть лунное затмение (видео)

12:09, 07 августа 2017
Наука и IT
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Уже через две недели произойдет и солнечное затмение, но увидеть его смогут лишь жители США.

Для Украины затмение Луны начнется примерно в половине десятого вечера / Скриншот

Сегодня тень от солнца на полтора часа частично закроет Луну.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для Украины затмение Луны начнется примерно в половине десятого вечера. Зрелище обещают яркое: тень прикроет южную четвертинку спутника Земли, а освещенная часть Луны станет ярко-красного цвета.

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А уже через две недели произойдет и солнечное затмение, но увидеть его смогут лишь жители США.

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Теги: #Лунное затмение в Украине#Когда будет лунное затмение