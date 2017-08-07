Сегодня украинцы смогут увидеть лунное затмение (видео)
12:09, 07 августа 2017Наука и IT
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Уже через две недели произойдет и солнечное затмение, но увидеть его смогут лишь жители США.
Для Украины затмение Луны начнется примерно в половине десятого вечера / Скриншот
Сегодня тень от солнца на полтора часа частично закроет Луну.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для Украины затмение Луны начнется примерно в половине десятого вечера. Зрелище обещают яркое: тень прикроет южную четвертинку спутника Земли, а освещенная часть Луны станет ярко-красного цвета.
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А уже через две недели произойдет и солнечное затмение, но увидеть его смогут лишь жители США.
Сегодня тень от солнца на полтора часа частично закроет Луну
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