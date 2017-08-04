Самое долгое затмение Солнца в истории: NASA будет преследовать тень Луны на бомбардировщиках

Поскольку полное солнечное затмение 21 августа с неподвижной точки на Земле можно будет наблюдать не более 160 секунд, NASA собирается продлить это время, использовав два самолета с телескопами, которые будут "преследовать" тень Луны. Об этом сообщает издание Gizmodo.

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Телескопы с камерами, предназначенными для наблюдения и съемки фото, видео и температурной "картинки" астрономического явления и планеты Меркурий (его будет намного лучше видно на темном небе), будут нести два сильно модифицированных бомбардировщика WB-57F.

Даже при максимальной скорости более 965 км/час, WB-57F не будут часами "купаться" в тени Луны. Она будет мчаться по поверхности нашей планеты со скоростью более 3861 км/час. Таким образом, каждый из самолетов, вылетевших из космического центра Johnson Space в Хьюстоне, получит примерно 3,5 минуты на съемку, прежде чем окажется вне тени.

Полное солнечное затмение дает ученым редкую возможность изучить атмосферу Солнца, особенно его корону, которая нагревается до миллионов градусов, хотя фактическая поверхность звезды имеет температуру всего в несколько тысяч. Затмение если не поможет разобраться, что вызывает эту странную разницу температур, то хотя бы даст шанс лучше понять, что там происходит.