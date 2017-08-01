На Луне собираются обустроить космическую базу (видео)

Луна может стать своеобразной "бензоколонкой" в космосе. На спутнике Земли хотят построить лунную базу, где будет вода, металлы, минералы и постоянный источник энергии. На дне кратеров Луны есть огромные запасы льда. Эту воду можно расщеплять на кислород, которым будут дышать люди, а водород может использоваться как ракетное топливо.

Запускать космические корабли с Луны намного дешевле и проще, чем с Земли. Гравитация там в 6 раз меньше, а сопротивление воздуха отсутствует. Любая ракета, стартующая с Луны в дальний космос, изначально будет обладать очень хорошим ускорением.

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На дне кратеров есть залежи ценных металлов и минералов. Также на Луне есть места, где никогда не заходит солнце. Там можно установить постоянно работающие солнечные батареи. Сейчас это звучит как фантастика, но все вполне реально.