На Луне собираются обустроить космическую базу (видео)

16:40, 01 августа 2017
Наука и IT
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Запускать космические корабли с луны намного дешевле и проще, чем с Земли.

На Луне собираются обустроить космическую базу / скриншот УНИАН

Луна может стать своеобразной "бензоколонкой" в космосе. На спутнике Земли хотят построить лунную базу, где будет вода, металлы, минералы и постоянный источник энергии. На дне кратеров Луны есть огромные запасы льда. Эту воду можно расщеплять на кислород, которым будут дышать люди, а водород может использоваться как ракетное топливо.

Запускать космические корабли с Луны намного дешевле и проще, чем с Земли. Гравитация там в 6 раз меньше, а сопротивление воздуха отсутствует. Любая ракета, стартующая с Луны в дальний космос, изначально будет обладать очень хорошим ускорением.

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На дне кратеров есть залежи ценных металлов и минералов. Также на Луне есть места, где никогда не заходит солнце. Там можно установить постоянно работающие солнечные батареи. Сейчас это звучит как фантастика, но все вполне реально.

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Теги: #колонизация Луны#космическая база на Луне#запуск ракет с Луны