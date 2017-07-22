Ученые обнаружили источник последнего инопланетного сигнала

Необычный сигнал, который, как считалось ранее, исходит от красного карлика Росс 128 и может быть связан с инопланетными цивилизациями, имеет земное происхождение. Об этом сообщается на сайте Университета Пуэрто-Рико.

«Сигнал, скорее всего, порожден одним или несколькими спутниками, находящимися на геостационарной орбите. Пока мы не исключаем другие варианты и изучаем аномалии формы сигнала», — сказал профессор Абель Мендес, который первым заметил это излучение.