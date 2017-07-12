Британские ученые нашли "гены силы"

Специалисты из Кембриджского университета выявили распространенные генетические варианты, влияющие на мышечную силу. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи измерили силу хватки более 140 тыс. британцев и около 50 тыс. нидерландцев, датчан и австралийцев. Геномный анализ выявил 16 генетических вариантов, ассоциированных с мышечной силой. Многие из этих генов были расположены рядом с генами, отвечающими за структуру и функции мышечных волокон и связь нервной системы с клетками мышц.

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Мутации в связанных с мышечной силой генах приводят к различным видам мышечной дистрофии. В то же время, сила хватки связана с общим состоянием здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, риск смерти и вероятность переломов, однако ранее не было понятно, влияет ли на это непосредственно генетика или слабая хватка – следствие ухудшения здоровья.