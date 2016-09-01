Хакеры похитили данные 68 миллионов пользователей Dropbox - СМИ

Об этом сообщает издание Motherboard, получившее доступ к украденной базе паролей и адресов электронной почты, передает Медуза.

Взлом произошел еще в 2012 году. Тогда Dropbox сообщала о краже небольшого количества логинов и паролей пользователей.

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Высокопоставленный сотрудник Dropbox подтвердил Motherboard, что были украдены актуальные данные пользователей.

В августе 2016 года Dropbox сообщила, что пользователям, которые не меняли пароль с середины 2012 года, будет необходимо сменить его. В заявлении компании отмечалось, что речь идет о простой мере предосторожности. Dropbox заверил, что нет никаких свидетельств несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей.

Пользователями Dropbox, по данным компании за март 2016 года, являются более 500 миллионов человек.