Хакеры похитили данные 68 миллионов пользователей Dropbox - СМИ
Хакеры похитили данные более 68 миллионов пользователей сервиса хранения файлов Dropbox.
Об этом сообщает издание Motherboard, получившее доступ к украденной базе паролей и адресов электронной почты, передает Медуза.
Взлом произошел еще в 2012 году. Тогда Dropbox сообщала о краже небольшого количества логинов и паролей пользователей.
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Высокопоставленный сотрудник Dropbox подтвердил Motherboard, что были украдены актуальные данные пользователей.
В августе 2016 года Dropbox сообщила, что пользователям, которые не меняли пароль с середины 2012 года, будет необходимо сменить его. В заявлении компании отмечалось, что речь идет о простой мере предосторожности. Dropbox заверил, что нет никаких свидетельств несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей.
Пользователями Dropbox, по данным компании за март 2016 года, являются более 500 миллионов человек.