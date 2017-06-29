Вирус Petya.A не дал возможности завладеть частной информацией граждан - Киберполиция

Компьютеры, которые атаковал вирус, не дали возможности преступникам передать частную информацию из них.

Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк в эфире "Право на власть", передает ТСН.

"Данный вирус был направлен исключительно на блокировку системы, поэтому не было установлено ни одного случая передачи информации преступникам, - заявил Демедюк.

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Однако он добавил, что вирус дал возможность завладеть логином и паролем администратора пострадавших компьютеров.

"Но он использовался исключительно, чтобы завладеть доступом к компьютерам данной системы, чтобы их поразить", - заверил Демедюк.

За кибератаки злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Кроме того Демедюк отметил, что кибертеррористы, которые запустили вирус, что заставил остановить большое количество учреждений и сайтов Украины, оказались еще и мошенниками.

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"Субъекты, которые согласовывали заплатить, так и не получали никакого кода, который бы мог расшифровать пострадавшие файлы", - заявил Демедюк.

Киберполиция также подсчитывает убытки, которые нанес вирус. Они распределины на две части – материальная, это техника, которая вышла из строя и потерянное время, которое организации не работали.

"Люди, которые пошли на сделку с преступниками заплатить до 14 тысяч долларов ", - сообщил Демедюк.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус распространяется также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

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Председатель Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.

По данным Нацполиции, за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц обратились к ним с заявлениями о блокировке работы компьютеров, которые стали жертвами крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A.